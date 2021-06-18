Deniz son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazı öncesi polisle bir grup HDP'li arasında kısa süreli gerginlik çıksa da olay büyümeden diğer partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı. Camide kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan acılı anne Fehime Poyraz; "Bu kan dursun. Benim kızım son olsun. Artık yeter. Bu kan dursun" dedi.

TABUTU KADINLAR TAŞIDI

Cenazeye katılanlara teşekkür eden anne Poyraz; "Eğer sizler olmasaydınız ben yıkılırdım. Sizlerin sayesinde ayakta duruyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hakkınızı helal edin" dedi. Kadınların omuzlarında taşıdığı Deniz Poyraz'ın cenazesi, Kadifekale Camisi'nde yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı cenaze töreni olaysız olarak sona erdi.