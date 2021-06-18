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Giriş Tarihi: 18.6.2021 19:46 Son Güncelleme: 18.6.2021 19:48

Deniz son yolculuğuna uğurlandı

ERTAN GÜRCANER
Deniz son yolculuğuna uğurlandı

İzmir İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz, son yolculuğuna uğurlandı. Kadifekale Hava Şehitleri Camisi'ndeki cenaze namazında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı , HDP Eş Genel Başkanları ve 'ın yanı sıra da hazır bulundu.

Cenaze namazı öncesi polisle bir grup 'li arasında kısa süreli gerginlik çıksa da olay büyümeden diğer partililerin araya girmesi ile yatıştırıldı. Camide kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan acılı anne ; "Bu kan dursun. Benim kızım son olsun. Artık yeter. Bu kan dursun" dedi.

TABUTU KADINLAR TAŞIDI

Cenazeye katılanlara teşekkür eden anne Poyraz; "Eğer sizler olmasaydınız ben yıkılırdım. Sizlerin sayesinde ayakta duruyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hakkınızı helal edin" dedi. Kadınların omuzlarında taşıdığı Deniz Poyraz'ın cenazesi, 'nde yapılan törenin ardından defnedilmek üzere Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı cenaze töreni olaysız olarak sona erdi.

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Deniz son yolculuğuna uğurlandı
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