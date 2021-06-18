Depremzedeler evlerine kavuşuyor

Geçtiğimiz yıl Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgede bir çok ev ve ahır hasar görmüştü. Depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Erzurum'un Çat ilçesinde de depremde evleri hasar gören vatandaşlar için yeni evler yapılmaya başlandı. Yürütülen tespit çalışmaları sonucunda deprem mağduru ailelere teslim edilmek üzere 575 konut ve 443 ahırın ilk temelinin atılması için tören düzenlendi.

Çat'ta düzenlenen törenle temeli atılan konutların kış amevsiminde teslim edileceğini söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş; "Bu konutlar çok kısa zamanda yapılacak. Kış şartlarına uygun olan konutlar, alt yapısıyla vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına da cevap verecek. Burada eskisinden çok daha güzel ve daha yaşanabilir bir yerleşim yeri yapacağız. Ahırlar ile çelik konstrüksiyondan yapılacak konutlarımızın daha önceden de uygulamalarını gördük. Kafalarında tereddüt olan bazı vatandaşlarımız, bizzat Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ve Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ile Malatya'ya gidip önceden yapılan konutları inceledi. Döndüklerinde konutlara hayran kaldıklarını dile getirdiler" diye konuştu.