Devrilen tıra otomobil çarptı

Afyonkarahisar'da yükledi kurbanlık hayvanları Bursa'ya getiren Hakan Gönül'ün (40) kullandığı tır, Kestel ilçesi Ankara karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Aynı yönde seyir halinde olan 36 yaşındaki Yusuf Şal'ın kullandığı otomobil ise devrilen tıra arkadan çaptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA ÖLDÜ, 1 YAŞINDAKİ BEBEĞİ VE EŞİ AĞIR YARALI

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Yusuf Şal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 1 yaşındaki Ayla Şal ile 35 yaşındaki Türkan Şal ise, yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edildi. Diğer yandan devrilen tırda bulunan 100 kurbanlık hayvandan birinin telef olduğu, diğerlerinin de çağırılan bir başka tıra yüklendiği öğrenildi. Kaza sonrası ulaşıma kapanan karayolu 4 saat sonra ulaşıma açılabildi.