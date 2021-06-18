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Giriş Tarihi: 18.6.2021 18:28 Son Güncelleme: 18.6.2021 18:54

yolunda facia! Araç takla attı, 4'ü 10 kişi yaralandı

İHA
Düğün yolunda facia! Araç takla attı, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı

’in İslahiye ilçesinde kınaya giden ailenin aracı takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 4'ü 10 kişi yaralandı.

, İslahiye ilçesi Hasanyök Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kınaya giden Uğur Ö. Yönetimindeki hafif ticari araç, virajı alamayınca taklalar atarak tarlaya uçtu.

4'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada araç içerisinde bulunan Uğur Ö., Esra Ö., Dilek Ö, Ayşegül Ö., Eren Yılmaz Ö., Meryem Ö., Nimet Ecrin B., Emre Ö., Ahmet Can B., Zeynep B. yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkartılarak ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

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Düğün yolunda facia! Araç takla attı, 4'ü çocuk 10 kişi yaralandı
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