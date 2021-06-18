E Okul VBS giriş ekranı günün en önemli konu başlığı arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dijital ortamda verilecek olan karneler hakkında araştırma yapan milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği tüm sorulara ilişkin Bakan Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için erişime açılacak olan E Okul dijital karneler ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? E Okul MEB VBS giriş karne notları sorgulama ekranı
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Milyonlarca öğrencinin karnesine yönelik Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan şu açıklama geldi:
"Bildiğiniz gibi 2020-2021 eğitim öğretim yılını 2 Temmuz Cuma günü sonlandırıyoruz. Biz, öğrencilerimiz iyi mi, evde kalmaktan yorulmuşlar mı, bir sıkıntıları var mı, bunları görüp tespit etmek ve onlara iyi gelmek için okullarımızı açık tutacağız. Bu arada 21 Haziran'da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için de karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek."
DİJİTAL KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK? | KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri 18 Haziran'da e-Okul'dan erişime açılacak, ardından telafi eğitimi programı uygulanmaya başlanacak.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.
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