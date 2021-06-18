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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:53

FETÖ şüphelileri yine pişman oldular

ABBAS ÇAKAR
FETÖ şüphelileri yine pişman oldular

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, TSK yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan  şüphelilerden 4’ü etkin pişmanlıktan faydalanarak adli kontrol ile serbest kaldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, 15 Haziran günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli ve 'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 ihraç astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalanan şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı.

Emnğiyette sorguları tamamlanan 5 şüpheli'den 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedikleri öğrenildi. İşlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen 5 şüphelide adli kontrol kararıile serbest kaldı.

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FETÖ şüphelileri yine pişman oldular
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