FETÖ şüphelileri yine pişman oldular

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, 15 Haziran günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkartılan 1 ihraç astsubay ve 4 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yakalanan şüpheliler, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı.

Emnğiyette sorguları tamamlanan 5 şüpheli'den 4'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedikleri öğrenildi. İşlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen 5 şüphelide adli kontrol kararıile serbest kaldı.