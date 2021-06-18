Gazi polise ziyaretçi akını

Bodrum'da, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda yaralanan polis memuru Abdulkadir Doğan'a, ziyaretçi akını. Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi gören gazi polisin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gazi polisin iyi olduğunun duyurulmasının ardından, ziyaretçi akını başladı. Bodrum Başsavcısı Şükrü Aslan ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de gazi polisi ziyaret etti.

BODRUM HİÇ UNUTMAYACAK

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Gökmen, "Ortakent'te geçtiğimiz gün çıkan çatışmada 1 kahraman polisimiz şehit olmuş, 1 kahraman polisimiz yaralanmıştı. Bugün yaralı kahramanımız Abdulkadir Doğan'ı hastanede ziyaret ettik. Kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu gördük, mutlu olduk. Şehit ve yaralı kahramanlarımızı Bodrum hiç unutmayacak." ifadelerini kullandı.

OLAY

Olay, saat 17:30 sıralarında Bodrum Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri aldığı istihbarat neticesinde silah kaçakçılarının bulunduğu bir villaya operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çıkan çatışma nedeniyle polis memurları Abdulkadir Doğan ile Ercan Yangöz yaralandı. Durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından polisler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen durumu ağır olan polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu. Şehit Ercan Yangöz memleketi Deniz Buldan'da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldiği öğrenildi.