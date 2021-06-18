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Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:00

Gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinde hayatını kaybeden balıkçılar ve son  yolculuklarına uğurlandı.

Yavuz Sultan Köprüsü altında, 'e ilerleyen kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinin parçalanması sonucu hayatını kaybeden balıkçıların cenazeleri defnedildi.

adlı 180 metre boy ve 25 metre genişliğindeki kargo gemisinin çarpması sonucu 7 metre uzunluğundaki tekne parçalanmıştı. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan teknedeki 3 balıkçı denize düşmüş, kaza yerine giden kurtarma ekipleri ve 'ın cansız bedenlerini bulurken, 'ı ise yaralı olarak kurtarmıştı.

Hayatını kaybeden Bayraktar ve Ataman'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra 'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Poyrazköy Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine balıkçıların yakınları, arkadaşları ve yaralı kurtulan Ali Ataman katıldı.

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Gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı
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