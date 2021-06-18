Gemi kazasında ölen balıkçılar son yolculuğuna uğurlandı

Yavuz Sultan Köprüsü altında, Karadeniz'e ilerleyen kargo gemisinin çarptığı balıkçı teknesinin parçalanması sonucu hayatını kaybeden balıkçıların cenazeleri defnedildi.

AS ROSAILA adlı 180 metre boy ve 25 metre genişliğindeki kargo gemisinin çarpması sonucu 7 metre uzunluğundaki tekne parçalanmıştı. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan teknedeki 3 balıkçı denize düşmüş, kaza yerine giden kurtarma ekipleri Salih Bayraktar ve Burhan Ataman'ın cansız bedenlerini bulurken, Ali Ataman'ı ise yaralı olarak kurtarmıştı.

Hayatını kaybeden Bayraktar ve Ataman'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morgundan alındıktan sonra Poyrazköy Camii'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Poyrazköy Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine balıkçıların yakınları, arkadaşları ve yaralı kurtulan Ali Ataman katıldı.