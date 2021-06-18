İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Çağlayan Mahallesi'nde bir adrese giren bir hırsız, içerisinde 100 lira bulunan bir kumbara, bir cüzdan ve bir cep telefonu çalarak kaçtı. "Evden Hırsızlık" soruşturması başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; şüphelinin yansıdığı güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve benzer suçlardan ötürü çok sayıda kaydı bulunan R.G. (24) isimli şüpheli yakalandı.

Girdiği evdeki kumbarayı çaldı, yakalandı | Video

Hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.