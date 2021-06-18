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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:22

Hakkâri’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Hakkâri’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

'nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyü kırsalında yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş/1 operasyonu kapsamında; Çukurca İlçesi kırsal alanında yapılan operasyonda

1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 44 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet 7.65 mm çapında fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 4 adet 23,5 mm uçaksavar mühimmatı, 253 adet 14.5 mm çapında doçka mühimmatı, 323 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mühimmatı, 8 adet havan mühimmatı ele geçirildi.

Bölgede operasyonların aralıksız devam edildiği belirtildi.

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Hakkâri’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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