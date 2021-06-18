Hakkâri’de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan Eren-14 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş İbrahim Geçer Çukurca-Çığılı-Düztaş/1 operasyonu kapsamında; Çukurca İlçesi kırsal alanında yapılan operasyonda

1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 44 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet 7.65 mm çapında fişek, 2 adet savunma tipi el bombası, 4 adet 23,5 mm uçaksavar mühimmatı, 253 adet 14.5 mm çapında doçka mühimmatı, 323 adet 12.7 mm çapında uçaksavar mühimmatı, 8 adet havan mühimmatı ele geçirildi.

Bölgede operasyonların aralıksız devam edildiği belirtildi.