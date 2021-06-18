İstanbul için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 18, 2021
İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
🟨 ☔Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
🔗https://t.co/JdSY4LN6tW pic.twitter.com/HUPuZ2kVuW
İŞTE YURTTA HAVA DURUMU:
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı