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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:36 Son Güncelleme: 18.6.2021 11:42

İstanbul için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış bekleniyor

İHA
İstanbul için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

'nden yapılan açıklamada kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu.Yağışların İstanbul, , ve ’da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, " Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 18°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İstanbul için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
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