İstanbul’da müsilajla mücadele sürüyor

Giriş Tarihi: 18.6.2021 18:26

Marmara denizinde ortaya çıkarak deniz canlıları için büyük tehlike yaratan müsilaj temizliği sistemli olarak devam ediyor. Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10 günlük temizlik sonucunda toplamda 3 bin 846 metreküp müsilajı temizlendiğini yapılan 4 bin 41 denetimde ise mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 545 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.