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Giriş Tarihi: 18.6.2021 18:26

’da müsilajla mücadele sürüyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul’da müsilajla mücadele sürüyor

Marmara denizinde ortaya çıkarak deniz canlıları için büyük tehlike yaratan müsilaj temizliği sistemli olarak devam ediyor. Temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 10 günlük temizlik sonucunda toplamda 3 bin 846 metreküp müsilajı temizlendiğini yapılan 4 bin 41 denetimde ise mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 545 bin TL idari para cezası uyguladıklarını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İnceleme sırasında Teknede açıklama yapan Kurum, "Müsilaj temizliğimizin onuncu gününde de 306 metreküp ile toplamda 3 bin 846 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik. Gerçekleştirdiğimiz 4 bin 41 denetimde mevzuata aykırı davranan işletmelere 12 milyon 545 bin TL idari para cezası uyguladık. Sahada bin 506 kişi çalışıyor. Daha önce oksijen seviyesi arttırdığını tespit ettiğimiz araçları da iki noktada deneyeceğiz" dedi.

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İstanbul’da müsilajla mücadele sürüyor
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