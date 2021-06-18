İstanbul’da sağanak yağış trafiği kilitledi

İstanbul'da sağnak yağış etkisini gösteriyor. Hafta başından bu yana devam eden lokal sağnak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Aniden bastıran ve şiddetlenen sağnak yağış nedeniyle İstanbul trafiği de her zaman olduğu gibi yine kilitlenme noktasına geldi. Cuma günleri yaşanan trafik yoğunluğu yağışlarla birlikte daha da artış gösterdi. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle yüzde 78'e ulaştı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla beraber kentin birçok caddesini sular basarken yağışla beraber trafik durma noktasına geldi. Trafiğin durma noktasına gelmesi ile birlikte sürücülerler saatlerce trafik çilesi çektiler.

YAĞIŞLAR İSTİNAT DUVARINI ÇÖKERTTİ

Yağışlardan dolayı Başakşehir'de bir istinat duvarı çöktü. Olay yerinde 15 gün önce tadilat çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığı ve sağnak yağışı ile birlikte yağmur suyunun birikmesi ile birlikte istinat duvarının çöktüğü kaydedildi. Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Metoroloji Müdürlüğü tespitlerine göre yağışların yine lokal olarak Pazartesi gününe kadar devam edeceği hava sıcaklığının ise 25 derece civarında olacağı kaydedildi.