İstanbul'u kara bulutlar sardı! Peş peşe uyarılar yapıldı!

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.
EVLERİ SU BASTI ARAÇLAR MAHSUR KALDI...
İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.
İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) June 18, 2021
İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
🟨 ☔Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
🔗https://t.co/JdSY4LN6tW pic.twitter.com/HUPuZ2kVuW
BÖLGELERE VE BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI...
Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MUĞLA °C, 30°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SAMSUN 16°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU...
Meteorloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından İstanbul adeta kara bulutlara teslim oldu. İstanbul'da etkili olan yağış beraberinde trafiği de getirdi. Yağışın etkisiyle özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.