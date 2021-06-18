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Giriş Tarihi: 18.6.2021 15:22 Son Güncelleme: 18.6.2021 15:38

'u kara bulutlar sardı! Peş peşe uyarılar yapıldı!

AJANSLAR
İstanbul'u kara bulutlar sardı! Peş peşe uyarılar yapıldı!

ve Valilik açıklamaları sonrası adeta kara bulutlara teslim oldu. İstanbul'un batı ilçelerinde başlayan yağışın merkeze doğru ilerlediği belirtilirken, kuvvetli yağışla ortaya çıkabilecek sel ve su baskınına karşı uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Valiliği "potansiyel tehlike durumu"na işaret eden sarı kodlu uyarı ile dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. İstanbul'da etkili olan yağışla özellikle akşam saatlerinde trafiğin de yoğunlaşması bekleniyor.

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı 'un üstünü kara bulutlar sardı. İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.

EVLERİ SU BASTI ARAÇLAR MAHSUR KALDI...

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BÖLGELERE VE BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, , ve 'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI...

Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN 16°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU...

Meteorloji Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından İstanbul adeta kara bulutlara teslim oldu. İstanbul'da etkili olan yağış beraberinde trafiği de getirdi. Yağışın etkisiyle özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun artması bekleniyor.

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İstanbul'u kara bulutlar sardı! Peş peşe uyarılar yapıldı!
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