İstanbul'u kara bulutlar sardı! Peş peşe uyarılar yapıldı!

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı İstanbul'un üstünü kara bulutlar sardı. İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Kentin üstünü siyah yağmur bulutları sardı. Kentin batı ilçelerinde başlayan yağmur merkeze doğru ilerliyor.

EVLERİ SU BASTI ARAÇLAR MAHSUR KALDI...

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış Sultangazi'de su baskınlarına yol açtı. Cebeci Mahallesi'nde bazı sokaklar su altında kaldı. Araçlar suda mahsur kalırken evleri de su bastı.

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul'da bugün (18 Haziran) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

BÖLGELERE VE BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.