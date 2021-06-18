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Giriş Tarihi: 19.6.2021 05:48

'de mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

AA
İzmir'de mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

'in ilçesinde, kendisinden haber alınamayan mali müşavir iş yerinde ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Tülay Keseli'den (49) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yakınlarının ifadesi doğrultusunda Keseli'nin Yenişehir Mahallesi'ndeki ofisine gitti. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, Keseli'yi yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Keseli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, Keseli'nin ölümünün şüpheli bulunması üzerine iş yerinde inceleme yaptı.

Mali müşavir olduğu öğrenilen Tülay Keseli'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İzmir'de mali müşavir iş yerinde ölü bulundu
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