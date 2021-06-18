Kaçak avcılar fotokapana takıldı

Antalya Korkuteli'ndeki Güllük Dağı'nda (Termessos), arım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekiplerince, fotokapanlara 21 Mart'ta yansıyan görüntülerin incelenmesi sonucunda, ellerinde yaban keçisi trofeleri bulunan 2 şahıs tespit edildi.

Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğince şahıslar araştırılarak bulundu. Şahıslardan bilgi alma yoluna gidildi. Şahıslar yaban keçisini vurduklarını kabul etmişlerdir. Ayrıca, avda kullandıkları silahlarının ruhsatsız olması sebebiyle 2 adet av tüfeğine el konuldu. Şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 6 bin 12 TL İdari Para Cezası ve vurmuş oldukları yaban keçisi için 27 bin TL tazminat cezası uygulandığı bildirildi.

Av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.