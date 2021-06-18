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Giriş Tarihi: 18.6.2021 14:26

Kaçak avcılar fotokapana takıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kaçak avcılar fotokapana takıldı

Korkuteli’ndeki Güllük Dağında, fotokapanlar sayesinde, yaban keçisi avcıları yakalandı. Edinilen bilgiye göre şüpheliler, yaban keçisi vurduklarını kabul etti. Şahıslara, kara avcılığı ve vurulan yaban keçisi için toplam 33 bin TL para cezası uygulandığı bildirildi.

Korkuteli'ndeki 'nda (Termessos), arım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6.Bölge Müdürlüğü Müdürlüğüne bağlı Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliği Av Koruma ve Kontrol ekiplerince, fotokapanlara 21 Mart'ta yansıyan görüntülerin incelenmesi sonucunda, ellerinde yaban keçisi trofeleri bulunan 2 şahıs tespit edildi.

Güllük Dağı (Termessos) Milli Park Şefliğince şahıslar araştırılarak bulundu. Şahıslardan bilgi alma yoluna gidildi. Şahıslar yaban keçisini vurduklarını kabul etmişlerdir. Ayrıca, avda kullandıkları silahlarının ruhsatsız olması sebebiyle 2 adet av tüfeğine el konuldu. Şahıslar hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 6 bin 12 TL İdari Para Cezası ve vurmuş oldukları yaban keçisi için 27 bin TL tazminat cezası uygulandığı bildirildi.

Av sezonu boyunca koruma ve kontrol çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.

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Kaçak avcılar fotokapana takıldı
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