Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti tabanına etkisi olmadı”





"Davutoğlu ve Babacan gibi uzun yıllar etkisi olduğu bilinen kişileri ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah Gül'ü bütün olarak ele aldığınız zaman bu isimlerin AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti tabanında en az yüzde 20-30 çözülme sağlayacağını düşünürdüm, bu olmadı" ifadelerini kullandı.





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