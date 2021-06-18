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Giriş Tarihi: 18.6.2021 12:57

Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti tabanına etkisi olmadı”

Şerif Can Şerif Can
Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti tabanına etkisi olmadı”

Saadet Partisi Genel Başkanı katıldığı televizyon programında ve 'a atıfta bulunarak “Bu arkadaşların AK Parti tabanında yüzde 20-30 çözülmeye neden olacağını düşünmüştüm. Öyle olmadı” dedi.

AK Parti'de siyaset basamaklarını hızla yükselen ve 'ın dümen kırarak ayrı parti kurmaları beraberinde birçok tartışma getirdi.

Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan AK Parti'yi bölemedi”



Saadet Partisi Genel Başkanı , Davutoğlu ve Babacan'ın kurdukları partilerin AK Parti tabanını etkilemediğini söyledi. Karamollaoğlu: "Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'yi yüzde 20-30 bölebileceğini düşünmüştüm, öyle olmadı" dedi.

"AK PARTİ TABANI ZARAR GÖRMEDİ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a atıfta bulunan Karamollaoğlu:



"Davutoğlu ve Babacan gibi uzun yıllar etkisi olduğu bilinen kişileri ve geçmişte Cumhurbaşkanlığı yapan 'ü bütün olarak ele aldığınız zaman bu isimlerin AK Parti'den ayrıldıktan sonra parti tabanında en az yüzde 20-30 çözülme sağlayacağını düşünürdüm, bu olmadı" ifadelerini kullandı.

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Karamollaoğlu: “Davutoğlu ve Babacan'ın AK Parti tabanına etkisi olmadı”
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