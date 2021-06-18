Kaydıraklı havuz can aldı

İsrail uyruklu Naba Abu Radını ailesiyle birlikte Sorgun Titreyengöl bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otele tatile geldi. 16 Haziran Çarşamba günü otel bünyesinde bulunan ve çocukların girmesinin yasak olduğu Çılgın Nehir isimli kaydıraklı havuzda suya giren Naba Abu Radını, boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Görevliler tarafından sudan çıkarılan Naba Abu Radını ilk müdahale havuz başında yapılırken hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırılan Naba Abu Radını, durumunun ağır olması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazenin hava yolları ile İsrail'e gönderileceği öğrenildi.