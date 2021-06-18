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Giriş Tarihi: 18.6.2021 16:22

Kaydıraklı havuz can aldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaydıraklı havuz can aldı

’da çocukların girmesinin yasak olduğu ‘Çılgın nehir’ adı verilen kaydıraklı havuzda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Naba Abu Radını kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsrail uyruklu Naba Abu Radını ailesiyle birlikte Sorgun Titreyengöl bölgesinde bulunan 5 yıldızlı bir otele tatile geldi. 16 Haziran Çarşamba günü otel bünyesinde bulunan ve çocukların girmesinin yasak olduğu Çılgın Nehir isimli kaydıraklı havuzda suya giren Naba Abu Radını, boğulma tehlikesi geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Görevliler tarafından sudan çıkarılan Naba Abu Radını ilk müdahale havuz başında yapılırken hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat'ta özel bir hastaneye kaldırılan Naba Abu Radını, durumunun ağır olması nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazenin hava yolları ile İsrail'e gönderileceği öğrenildi.

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Kaydıraklı havuz can aldı
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