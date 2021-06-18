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Giriş Tarihi: 18.6.2021

’ın kurban kesim bedeli 1050 lira

Kızılay’ın kurban kesim bedeli 1050 lira

, 2021 yılı vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurtiçi ve yurtdışı için 1050 lira olarak belirlendiğini açıkladı

, " Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun " sloganıyla yürütülecek kampanyanın 2021 yılı hedefleri ve vekalet tutarlarını basın toplantısıyla açıkladı. 'ın yerleşkesinde düzenlenen toplantıda konuşan Kınık, "2021 hedefimiz yurtiçinde 52 bin 500 hisse, yurtdışında da yüz bin hisse kurban olmak üzere 152 bin 500 hisse kurbanı ihtiyaç sahipleriyle buluşturmak. Toplamda da Türkiye dahil 21 ülkede 4 milyon 700 bin insana kurban paylarını ulaştırmayı hedefliyoruz. Yurtiçi kurban bedelimize zam yapmadık, yurtdışı kurban bedelimizi yurtiçi kurban bedelimize yükselttik. Yani yurtdışı bedeli 850 liradan bin 50 liraya yükseldi" dedi. Kerem Kınık, "Talep çok olursa, esneme şansımız yok, biz bütün organizasyonu, hayvanların beslenmesi gibi süreçleri önceden tamamlıyoruz. Burada talep fazla olursa yüzde 10'luk esneme payımız var. Onu çok fazla geçemeyiz. Dolayısıyla bağışçılarımızın elini biraz çabuk tutması gerekiyor" dedi.
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Kızılay’ın kurban kesim bedeli 1050 lira
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