Kuvvetli sağanak yağış geliyor! İstanbul için turuncu, 18 il için sarı kodlu uyarı

Meteroroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 haftalık hava durumu tahmin haritası yayınlandı. Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların bu hafta da süreceği aktarıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Haftalık Hava Durumu (19 - 25 Haziran 2021) Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.
METEOROLOJİ'DEN AÇIKALAMA YAPILDI
Öte yandan, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.06.2021 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir ile Çankırı çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine de yer verildi.
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI
Meteorloji'nin uyarı haritasında İstanbul için turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbuk için yapılan açıklamada, "Yarın (19.06.2021) İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19.06.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji uyarı haritasında 18 il için de sarı kodlu uyarı verdi. Bu iller arasında; Balıkesir, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova, Düzce, Bilecik, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ, Bartın ve Karabük yer aldı.
TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.