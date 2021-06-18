Müsilaja ‘Demre’ çözümü

Fatih Sondaj Gemisi
'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşiflerinde derinlerdeki gözü olarak görev yapan "Kaşif" denizaltı robotunun alt yüklenicileri arasında yer alan "Hoytek", bu kez ürettiği "Demre" adlı robotla derinlerdeki müsilaja çare olacak. Yerli denizaltı robotu üreticisi Hoytek firmasının Genel Müdürü Bertan Tezcan, "Müsilaj sorunu sadece yüzeyde değil denizlerimizin derinlerinde. Deniz altı temizliği ve numune alımı şu anda yalnızca dalgıçlarla yapılıyor. Dalgıçlar da belirli derinliğe dalabiliyor. Bizim 'Demre' adını verdiğimiz denizaltı robotumuz ise 200 metre kadar derinliğe inebiliyor. Bizim önerimiz şu: Su altı robotlarımızı çok kısa sürede istenilen derinliğe indirerek, numune toplayabilir ve buna göre bir temizlik çalışması yapabiliriz. Su altı robotları konusunda dünyada öncü 6-7 şirketten birisiyiz. Bugüne kadar İngiltere
, Rusya
, Norveç ve Kanada'ya denizaltı robotu ihraç ettik. Şimdi de yaşanan çevre felaketinde Türkiye'nin lider su altı robot üreticisi olarak donanımlı ekibimiz ve üstün su altı teknolojimiz ile her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.