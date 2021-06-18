Okulda kadın cinayeti

BURSA
'NIN İnegöl
ilçesinde bir kişi, 2 çocuğunun annesi eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdü. Olay, Süleymaniye Mahallesi'ndeki Yunus Emre Lisesi
'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Atalay Doğan (30), 2 ay önce evi terk eden ve boşanmak isteyen eşi Bircan Doğan
'la (29) barışmak için temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Çıkan tartışmada Atalay Doğan, yanındaki bıçakla eşini boğazından ve karnından defalarca bıçakladı. İhbar üzerine okula gelen polisler, kendisini de kolundan yaralayan Atalay Doğan'ı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralı Bircan Doğan ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.