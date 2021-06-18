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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Okulda kadın cinayeti

Ersoy İŞİTMEZ Ersoy İŞİTMEZ
Okulda kadın cinayeti
'NIN ilçesinde bir kişi, 2 çocuğunun annesi eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdü. Olay, Süleymaniye Mahallesi'ndeki 'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Atalay Doğan (30), 2 ay önce evi terk eden ve boşanmak isteyen eşi 'la (29) barışmak için temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti. Çıkan tartışmada Atalay Doğan, yanındaki bıçakla eşini boğazından ve karnından defalarca bıçakladı. İhbar üzerine okula gelen polisler, kendisini de kolundan yaralayan Atalay Doğan'ı etkisiz hale getirdi. Ağır yaralı Bircan Doğan ise kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Okulda kadın cinayeti
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