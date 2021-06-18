"On Numara sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğiyle Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV - Youtube ortak canlı yayını üzerinden belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için kupon dolduranlar büyük ikramiye tutarının biletlerine isabet edip etmediğini öğrenmek isteyerek "18 Haziran MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (18 HAZİRAN)

Milli Piyango Online ile 18 Haziran On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları…