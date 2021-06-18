Ormanlık alana kaçırıp senet imzalattılar! Şehir eşkıyalarına operasyon!





Beş şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İş yerinin çalışanı olan Dilan B. ve S.A. ile S.D. isimli şüpheliler serbest bırakıldı. Olayı gerçekleştiren M.Ö. ve S.N. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.



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