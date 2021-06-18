Pandemi sonrası Bahreyn’den ilk turist kafilesi Trabzon’a geldi

Daha önceki günlerde Kuveyt ve Ürdün'den turist kafileleri Trabzon'a gelmişti. Bugün de öğlen saatlerinde Trabzon - Bahreyn seferini yapan Golf Air Havayollarına ait uçak, saat 12:50 sıralarında Trabzon'a iniş yaptı. Bahreyn'den sezonun ilk turist kafilesini taşıyan ve içinde 167 yolcu bulunan ve Trabzon havalimanına inen uçağı havalimanı itfaiye ekipleri tarafından su takı eşliğinde ıslatılarak karşılanırken, uçaktan inen turist kafilesini apronda TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge temsilcisi Hasan Volkan Kantarcı ve seyahat acentesi yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

Trabzon'a gelen turistler mutluluklarını selfie çekerek kayda aldılar. Bahreyn'den gelen turistler Trabzon'un çeşitli tarihi ve turistik yerlerini gezecekler.

Trabzon'a daha önceden birkaç kez geldiğini fakat Pandemi dolayısıyla son iki yıldır gelemediğini belirten Sara Almahoozi, "Trabzon her yönüyle çok güzel bir şehir. İnsanları çok sıcakkanlı ve cana yakın. Doğası ve yemekleri çok güzel. Pandemi sonrası tekrar geldiğimiz için çok mutluyuz. Seneye İnşallah tekrar gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Nadea Almahoozi ise, "Trabzon'a 5 kez tatile ailece gelmiştik. Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır gelemedik. Türkiye'nin aşılama konusundaki başarılı sürdüğü mücadele ile tekrar Bahreyn'den Trabzon'a rahat bir şekilde geldik. Bizi burada çiçeklerle karşıladılar, çok mutlu olduk. Tekrar tekrar bu bölgeye gelmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sadıq Almutawaj (26), "Türkiye'de birçok ili gezdim fakat önceki yıllarda Bahreyn'den Trabzon'a gelen arkadaşlarım Trabzon'un doğası ve turistik alanlarının çok güzel olduğunu söylediler. İlk kez Trabzon'a geliyorum. Trabzon halkı uçaktan inince haklı bizi çiçeklerle karşılamaları beni çok şaşırttı. Trabzon halkının sıcaklığı bizleri çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Bahreyn'den Trabzon'a gelen turist kafilesini havalimanında karşılayan TÜRSAB Doğu Karadeniz bölge temsilcisi Hasan Volkan Kantarcı, "Bahreyn'den gelen bu sene ilk uçuşla turist kafilemiz geldi. Pandemi öncesinde Bahreyn destinasyonu oldukça yoğun çalışıyordu. Kış döneminde bile Trabzon'a Bahreyn'den haftada 2-3 uçuş oluyordu. Biz bu hareketliliği Haziran başında bekliyorduk. Pandemiden dolayı biraz uzadı. Şimdi ise pandemi tedbirleriyle rahatlama sonrası son 3 gündür Ürdün'den, Amman'dan ve dün Kuveyt'ten direk uçuşlar oldu. Temmuz itibariyle Suudi Arabistan dışındaki birçok ülkeden uçuşların artmasını bekliyoruz. Daha önceden planlamalar yapılmıştı. Beyrut'tan, Erbil'den daha önceki yıllarda olduğu gibi yeni uçuşlar bekliyoruz. Tabi ki bölge olarak sadece turizmciler beklentisi değil, bölge esnafımızın da ekonomisine katkısı olacaktır. Bugün ilk kez Bahreyn'den gelen 167 turistimizi bölgede gezdirip, ağırlayacağız." açıklamasında bulundu.