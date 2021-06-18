Pazarlanmaya çalışılan 138 adet tarihi eser Tokat'ta ele geçirildi

Tokat'ın Turhal ve Yeşilyurt İlçelerinde ikamet eden 2 şüphelinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri bulundurduğu ve pazarlayacakları duyumu alan Tokat İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

İl Jandarma'ya bağlı KOM şube, Turhal ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı takip ve titiz çalışma sonucunda 2 şüpheli yakalanırken, toplam 138 adet çeşitli dönemlere ait sikke, 4 adet yüzük, 1 adet çan, 12 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet metal detektörü ele geçirildi. 2 şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.