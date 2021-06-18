Sahil Güvenliğin 39. Kuruluş yıl dönümü boğazda bot gösterisi ile kutlandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının 39.kuruluş yıl dönümü boğazda kutlandığını açıkladı.

Sahil güvenlik Komutanlığının 39. yıl dönümü nedeniyle boğazda düzenlediği bot gösterisi videosunu yayınlayarak "Üç tarafı denizlerle çevirili olan ülkemizde, Sahil Güvenlik Komutanlığının, deniz güvenliğini ve emniyetini sağlamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. "Mavi Vatanımızın Koruyucusu Sahil Güvenliğimiz 39 Yaşında"