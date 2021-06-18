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Giriş Tarihi: 18.6.2021 19:52

Sahil Güvenliğin 39. Kuruluş yıl dönümü boğazda bot gösterisi ile kutlandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahil Güvenliğin 39. Kuruluş yıl dönümü boğazda bot gösterisi ile kutlandı

Üç tarafı denizle kaplı olan ’nin deniz güvenliğini sağlayan Sahil Güvenlik Komutanlığının 39. Kuruluş yıl dönümü boğazda kutlandı. Valisi Sahil güvenlik Komutanlığının 39. Kuruluş yıl dönümünü kutlayarak bir gösteri videosunu paylaştı. Yerlikaya, " Sahil Güvenliğimiz 39 Yaşında"

Valisi , Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 Haziran Sahil Güvenlik Komutanlığının 39.kuruluş yıl dönümü boğazda kutlandığını açıkladı.

Sahil güvenlik Komutanlığının 39. yıl dönümü nedeniyle boğazda düzenlediği bot gösterisi videosunu yayınlayarak "Üç tarafı denizlerle çevirili olan ülkemizde, Sahil Güvenlik Komutanlığının, deniz güvenliğini ve emniyetini sağlamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, göstermiş oldukları başarılı çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. " Sahil Güvenliğimiz 39 Yaşında"

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Sahil Güvenliğin 39. Kuruluş yıl dönümü boğazda bot gösterisi ile kutlandı
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