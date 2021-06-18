Şanlıurfa'da kadın kadını dolandırdı

Olay, Şanlıurfa. nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi, Yunus Emre caddesi üzerinde bulunan mağazada yaşandı. İddiaya göre, Şanlıurfa'da bebek mağazasına giren müşteri, alelacele bir ürün seçerek kasaya doğru ilerler ancak kasa görevlisine, üzerinde nakit olmadığını bu nedenle kredi kartından ödeme yapmak istediğini açıkladı. daha sonra mağazadan çıkan kadın bir daha da geri dönmüyor.

Yaşanan hırsızlık olayı, işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kasa görevlisinin her türlü ihtimale mağazadan ürünü alan müşterinin telefon numarasını aldığı görülüyor. Aradan yarım saatin geçmesi ile müşterinin mağazaya dönüş yapmaması üzerine kasa görevlisi aldığı telefon numarasını aradığını fakat hiçbir şekilde telefona cevap vermediğini belirtti.

Olayı emniyete bildirdiğini belirten Mağaza İşletmecisi Sahra Topal, böyle durumlardan başkalarının da mağdur olmaması için kadının bulunmasını istedi.

Kendisini kaç defa aradığını ancak hiçbir şekilde cevap vermediğini ifade eden Topla, "Kendisine olaydan sonra mesaj attık aradık ancak hiç bir şekilde geri dönüş yapmadı. Geri dönüş yapmayan kadın bizden 300 TL gibi bir ürün alarak kayıplara karıştı. Bizde butik bir işletme olduğumuzdan dolayı müşterilerimize güvenmek zorunda kalıyoruz ancak bu tarz olaylar yüzünden müşterilere olan güvenimizde azalıyor ve mahcup oluyoruz" şeklinde konuştu.