Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu 5 Kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte cumhuriyet altını yapımı suçuyla mücadeleye yönelik yürütülmekte olan çalışmalarda, il merkezi ile Bozova
, Suruç
ve Akçakale ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait 20 adres ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıp, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL değerinde sahte cumhuriyet altını ile 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.