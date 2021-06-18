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Giriş Tarihi: 18.6.2021 23:13

’da sahte altın operasyonu 5 Kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu 5 Kişi tutuklandı

’da sahte altın operasyonu 5 Kişi tutuklandı Şanlıurfa’da merdiven altı atölyelerde üretmiş oldukları sahte altınları piyasaya süren 14 şüpheliden 5’i tutuklandı. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL değerinde sahte cumhuriyet altını ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sahte cumhuriyet altını yapımı suçuyla mücadeleye yönelik yürütülmekte olan çalışmalarda, il merkezi ile , ve Akçakale ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlının Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 5'i tutuklandı, 9 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilere ait 20 adres ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıp, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin TL değerinde sahte cumhuriyet altını ile 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Şanlıurfa’da sahte altın operasyonu 5 Kişi tutuklandı
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