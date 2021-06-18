Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İsteğe ve tercihe bağlı olarak Biontech ya da Sinovac aşısı uygulanıyor. İlk doz aşısını olanlar ise "Sinovac 2.doz aşı ne zaman yapılacak? Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapılan son açıklamalar doğrultusunda ise MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı. Bu kapsamda; Sinovac 2.doz ne zaman yapılacak? Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?