Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İsteğe ve tercihe bağlı olarak Biontech ya da Sinovac aşısı uygulanıyor. İlk doz aşısını olanlar ise "Sinovac 2.doz aşı ne zaman yapılacak? Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapılan son açıklamalar doğrultusunda ise MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı. Bu kapsamda; Sinovac 2.doz ne zaman yapılacak? Sinovac 2.doz aşı randevusu ne zaman ve kaç gün sonra alınmalı?
AÇIKLAMA GELDİ!
MHRS sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.
Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama çalışmaları hız kazanırken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) sistemi üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.
Vatandaşlar, bir süredir ilk doz için Sinovac aşısı randevusu alamadığını belirtiyordu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada bugüne dek 35 milyon doz aşı uygulandığını duyurmuştu. Aşılama programına son olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı tüm çalışanlar dahil edilmişti.
SİNOVAC 2.DOZ NE ZAMAN YAPILMALI?
•Aşı uygulaması yapılan her kişi, sonrasında aşıya ait tüm detaylara (elektronik aşı kartı vb.) cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecektir.
•İkinci doz aşınızın randevusu hekiminiz tarafından verilip kısa mesaj (SMS) olarak cep telefonunuza gönderilecektir. MHRS ve e-Nabız hesabınız üzerinden randevunuzu kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Dilerseniz aşı uygulaması ve randevu bilgilerinizin olduğu elektronik aşı kartının çıktısını alıp saklayabilirsiniz.
•Aşı sonrası istenmeyen etkiler elektronik ortamda kayıt altına alınacak ve titizlikle izlenerek değerlendirilecektir.
3.5 MİLYON DOZ SİNOVAC AŞISI GELİYOR!
Gündemdeki pek çok konuyu değerlendiren Sağlık Bakanı Koca, "Bu ayın sonunda aşılamada 20'li yaşlara sıra gelecek. Bu ay beklenen 30 milyon doz BioNTech aşısının yarısı geldi. 3.5 milyon doz da Sinovac aşısı geliyor. 3'üncü doz aşılamada hibrit model üzerinde duruyoruz" diye konuştu.