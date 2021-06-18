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Giriş Tarihi: 18.6.2021 20:14 Son Güncelleme: 18.6.2021 20:14

SON DAKİKA - 'de korkutan deprem! - ile Antalya’da da hissedildi!

SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi!

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. ile (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre - () açıklarında bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar Muğla ve Antalya illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından vatandaşlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

ve (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre 'de saat 19.51'de 4.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 17.40 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem ve Antalya illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA: MUĞLA - MARMARİS AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM!

Akdeniz, Muğla - açıklarında meydana gelen son dakika deprem olayıyla ilgili detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREMİN HARİTA ÜZERİNDEKİ MEVKİSİ

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SON DAKİKA - Akdeniz'de korkutan deprem! Muğla - Marmaris ile Antalya’da da hissedildi!
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