Son dakika: Eşini tam 18 yerinden bıçaklayan adamdan akılalmaz savunma





"YARALAMA DEĞİL, ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" KARARI



İddianamede, Adli Tıp Raporu'na yer verildi. Talihsiz kadının yaralanmasının yaşamını tehlikeye soktuğu kaydedildi. Olayın ardından tutuklanan sanık kendisini, "Bana çile çektirirdi. O yüzden yaraladım" diye savundu. Hakkında "eşe karşı silahla kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme, suçun niteliğinin "eşe karşı öldürmeye teşebbüs" olduğunu belirterek görevsizlik verdi, davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.



AKLA ZİYAN SAVUNMA: CİNLER İŞKENCE YAPTI



Yargılandığı davanın ilk duruşmasında Kadir Pirizoğlu akıllara durgunluk veren bir savunmaya imza attı. Evlendikten sonra ailesinin kendisini ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırdığını iddia eden Pirizoğlu, "Orada bana ilaçla işkence yaptılar. Tutuklandıktan sonra cinler bana işkence yaptı. Başka söyleyecek bir şeyim yok" dedi.



"BİSMİLLAH DEYİP BIÇAKLADI"



Mağdur eş Ayşe Pirizoğlu ise olaydan önce eşinin psikiyatri servisine götürüldüğünü, hastanenin teşhis koymadığını ifade etti. Olay günü de şu sözlerle anlattı; "Mutfağa gidip çay koyacağım sırada 'Bismillah' diyerek elindeki bıçakla bana vurmaya başladı. Belimden, karnımdan, göğsümden, kasığımdan ve bacağımdan olmak üzere 18 yerimden bıçakladı. Hastanede 4 gün yoğun bakımda, 1,5 hafta da serviste yattım"