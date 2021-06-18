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Giriş Tarihi: 18.6.2021 12:02 Son Güncelleme: 18.6.2021 12:29

: korkunç gerçeği canlı yayında açıklamıştı! Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

DHA
Son dakika: Müge Anlı korkunç gerçeği canlı yayında açıklamıştı! Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

: ile Tatlı Sert’te geçtiğimiz günlerde şok bir gerçek ortaya çıktı. Bir süredir kayıp olan Bahtiyar Akçay’ın, öldürülüp halı fabrikasındaki kuyuya atıldığı anlaşıldı. Polis, vahşetle ilgili 4 kişiyi gözaltına alındı. Şüpheliler, bugün adliyeye yollanırken, şok bir gerçek daha ortaya çıktı. İşte korkunç olayın son dakika detayları…

Son dakika:25 Mayıs'ta Giresun'dan otomobil satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay(51)' dan haber alamayan yakınları olayı polise bildirdi. 20 gündür kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ı bulmak için araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bahtiyar Akçay'ın en son arkadaşı Nadir Ü'nün işyerine gittiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını belirledi.

Yenibosna'da bulunan fabrika içinde geniş çaplı arama yapan polis ekipleri Bahtiyar Akçay'ın cesedini fabrikanın bahçesindeki kuyuda buldu.

Yapılan incelemede cesedin bulunmaması için üzerinin betonla kapatıldığı belirlendi. Yetkililer, cesedin bir çuvala konularak kuyuya atıldığını söyledi. Bahtiyar Akçay'ın vücudunda iki adet mermi deliği olduğu tespit edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine aralarında Bahtiyar Akçay'ın yanına geldiği arkadaşı Nadir Ü.' ile 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Nadir Ü. Kayıp arkadaşı ile ilgili konuşmazken, ofisinde iki tabanca bulundu. Nadir Ü. ile birlikte 4 kişi Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

BİR CESET DAHA ÇIKABİLİR

Öte yandan yetkililer 2007 yılında kayıp müracaatı yapılan ve aynı fabrikaya girdikten sonra çıkmadığı belirlenen Adnan Bulut dosyasını da yeniden açtı.

Fabrikada aramaların devam ettiği öğrenildi.

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Son dakika: Müge Anlı korkunç gerçeği canlı yayında açıklamıştı! Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay ortaya çıktı
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