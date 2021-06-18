Son dakika: Müge Anlı korkunç gerçeği canlı yayında açıklamıştı! Türkiye'nin konuştuğu vahşette tüyler ürperten detay ortaya çıktı

Son dakika:25 Mayıs'ta Giresun'dan otomobil satın almak için İstanbul'a gelen Bahtiyar Akçay(51)' dan haber alamayan yakınları olayı polise bildirdi. 20 gündür kendisinden haber alınamayan Bahtiyar Akçay'ı bulmak için araştırmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Bahtiyar Akçay'ın en son arkadaşı Nadir Ü'nün işyerine gittiğini ve bir daha dışarı çıkmadığını belirledi.