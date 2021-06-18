Taşa yazılan mesajla ortaya çıkmıştı! Tecavüz olayında yeni gelişme





MADDİ-MANEVİ DESTEK

Gelişmelerin ardından Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı harekete geçerek A.K.'nin ailesine ulaştı. Uzmanlar, A.K.'nin yıllardır uğradığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı. Ayrıca A.K.'nin anne ve babasının ayrı olduğu, küçük kızın 14 yaşında bir ağabeyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Hüseyin E.'nin yıllardır komşusu olduğunu belirten annenin, olayın ardından şoka girdiği kaydedildi. Bakanlık A.K. ile birlikte ağabeyi ve annenin de koruma altında olduğunu bildirdi. Hüseyin E.'nin ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.



Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay alkollü halde polise saldırdı

O çocuğa devlet koruması

Bakanlıktan, taşa not bırakan çocuğa ilişkin açıklama