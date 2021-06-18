Teyzesinin erkek arkadaşının altınlarını alıp senet imzalattı

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan G.Y., 5 Haziran akşamı Abdülmecit T.'yi cep telefonuyla arayıp, "Paraya ihtiyacım var" diyerek evine çağırdı. Bunun üzerine G.Y.'nin yanına giden Abdülmecit T., çay içtiği sırada eve kadının yeğeni Uğurcan U. ile arkadaşı Emre T. geldi. G.Y., Abdülmecit T.'ye saklanmasını söyledi. Abdülmecit T. diğer odaya giderken, salona gelen Uğurcan U. iddiaya göre, masadaki iki çay bardağını görünce şüphelenip evde biri olup olmadığını sordu. G.Y. evde kimsenin olmadığını söyledi. Uğurcan U., diğer odaya girdiğinde Abdülmecit T.'yi gördü. Uğurcan U., darbettiği Abdülmecit T.'yi bıçakla tehdit ederek arkadaşı Emre T.'nin evine götürdü.



SANDALYEYE BAĞLAYIP, SENET İMZALATTILAR



Burada sandalyeye bağladığı Abdülmecit T.'yi döven Uğurcan U., "Bu iş namus meselesi. Bize para vereceksin. Yoksa seni yaşatmayız" diyerek tehdit etti. Başta parası olmadığını söyleyen Abdülmecit T., eşini arayıp, "Otomobil aldım. Evde para edecek ne varsa göndereceğim taksiciye ver" dedi. Bunun üzerine Abdülmecit T.'nin eşi, evdeki 14 yarım ve 1 çeyrek altını gelen taksiciyle Emre T.'nin evine gönderdi. Altınların yeterli olmayacağını söyleyen Uğurcan U., Abdülmecit T.'ye 500 bin TL'lik senet imzalattı ardından serbest bıraktı.



SENET İŞLEME ALININCA ŞİKAYETÇİ OLDU



Olaydan 10 gün sonra senedin işleme alındığını öğrenen Abdülmecit T., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Uğurcan U. ve Emre T. ile G.Y.'yi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan polis, altınları bulamadı.



'BIRAKMALARINI SÖYLEDİM, DİNLEMEDİLER'



Emniyete götürülen G.Y., ifadesinde, "Benim olayla alakam yok. Abdülmecit, görümcemle görüşüyordu. Bir şeye ihtiyacım olursa benimle de ilgileniyordu. Olay günü yeğenim ve arkadaşına Abdülmecit'i bırakmalarını söyledim, beni dinlemediler" dedi.



'KRİPTO PARA ALMAK İÇİN BORÇ ALDI'



Şüphelilerden Uğurcan U.'nun ise, "Abdülmecit T., kripto paraya yatırım yapmak için benden 200 bin TL borç aldı. Bunu 500 bin TL yapınca paramı istedim, ancak vermedi. Ben de paramı almak için senet imzalattım" dediği öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğurcan U. ile Emre T., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasıyla, G.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.