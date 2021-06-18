Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da cinayet zanlısı genç cezaevinde intihar etti
Giriş Tarihi: 18.6.2021 21:02

'da cinayet zanlısı genç cezaevinde intihar etti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon'da cinayet zanlısı genç cezaevinde intihar etti

’un Yeşiltepe Mahallesinde geçtiğimiz hafta bir marketin otoparkında yaşanan olayda 25 yaşındaki Recep Alpak(25) isimli şahısla, her ikisi de 20 yaşında olan ve U.A. isimli gençler arasında  tartışma çıkmıştı.

Çıkan tartışma sonrasında Recep Alpak üzerindeki ekmek bıçağı ile U.A.'yı sol kalçasından, 'ı ise sol kalp üst kısmından yaralamıştı. Olayda ağır yaralanan Berhan Danışmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti, U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Recep Alpak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayet zanlısı Recep Alpak (25) kaldığı cezaevinde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Cezaevinden alınan Recep Alpak'ın cenazesi incelenmek üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzon'da cinayet zanlısı genç cezaevinde intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA