Trabzon'da cinayet zanlısı genç cezaevinde intihar etti

Çıkan tartışma sonrasında Recep Alpak üzerindeki ekmek bıçağı ile U.A.'yı sol kalçasından, Berhan Danışmaz'ı ise sol kalp üst kısmından yaralamıştı. Olayda ağır yaralanan Berhan Danışmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti, U.A. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.Olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı Recep Alpak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Cinayet zanlısı Recep Alpak (25) kaldığı Bahçecik cezaevinde kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. Cezaevinden alınan Recep Alpak'ın cenazesi incelenmek üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.