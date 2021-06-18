Uyuşturucuyla yakalanan 3 şahıs tutuklandı!

Hatay'da uyuşturucu ile yakalanan 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri TIR çekicisi ile dorse ve bir şahsın ikametinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği çalışmada üç kişi tutuklandı, bir kişi hakkında da işlem başlatıldı.

İskenderun NSM Grup ve Dörtyol İstihbarat Büro Amirliği görevlileriyle koordineli olarak uyutucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. M.B, M.A, İ.H.O. isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramalarda; 97.84 gram Metamfetamin, M. B. isimli şahsın üst aramasında 14,12 gram Metamfetamin, M.A isimli şahsın yapılan üst aramasında 3,56 gram Metamfetamin ve 1.33 gram ESRAR ele geçirildi. Suç unsurlarına el konuldu, şahıslara TCK 188'den ve TCK 191'den adli işlem yapıldı. Şahıslar çıkarılmış oldukları adli makamlarca tutuklandı.

İskenderun NSM Grup Amirliği görevlileri ayrıca O.M. isimli şahsın ikamet adresinde yaptıkları aramada da Boyları 5 cm ile 30 cm arasında değişen dişi hint keneviri bitkisi, 7,24 gram Sentetik Kannabinoid, 1,32 gram gelen kenevir tohumu ele geçirildi. Suç unsurlarına el konuldu, O.M. isimli şahıs hakkında da TCK 191 ve 2313'den adli işlem yapıldı.