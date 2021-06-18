Adana'da 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Uzel evde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangının, eşyaların üzerine bırakılan ya da düşen yanan cisimden kaynaklandığını tespit edildi. Polis, kapının arkasında da eşyaların olmasından dolayı yaşlı adamın kendi kendini yakarak intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

CANSIZ BEDENE RASTLADILAR

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70242 Sokak'ta 3 katlı binanın en üst katında oturan Ahmet Uzel'in evinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangına kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Evde yapılan incelemede Ahmet Uzel'in cansız bedeni bulundu.

İNTİHAR OLMA İHTİMALİ

Soğutma çalışmasının ardından ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yangının odadaki eşyaların üzerine yanan bir cismin bırakılması ya da düşmesi sonucu çıktığı belirlendi. Evin kapısının da dışarıdan açılmaması için içeriden eşyalarla desteklendiğini tespit eden ekipler, Ahmet Uzel'in intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.