Yaptığı peruklarla hayatlara dokunuyor

Samsun
'da kuaförlük yapan Hüseyin Alkan, Türkiye
'nin dört bir yanında kanser tedavisi gören ve sayıları az da olsa değişik hastalıklardan dolayı saçı olmayan kızlara ücretsiz peruk gönderiyor. 4 yıl içinde 200'ün üstünde peruk yapıp kanser hastalarına yollayan Alkan SABAH'a konuştu:
Bundan 4 yıl önce Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'nde kanser tedavisi gören bir kardeşimiz beline kadar gelen saçlarını benim kesmemi istemiş. Bunu bana ilettiler. Ben de yanına gidip, saçlarını kestim. Onun saçlarından peruk yapıp tekrar yanına gittim. Ona taktım. Çok sevindi. Boynuma sarıldı. O an benim bunu yapmam gerektiğini anladım.
BENİ MUTLU EDİYOR
Ülkemizin
her yerinden saçlarını peruk yapmam için gönderen de var peruk isteyen de var. Peruklardan hiçbir ücret almıyorum. Hatta saçlardan peruk yapmanın da bana 350 ila 400 lira arasında maliyeti var, bunu da cebimden karşılıyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Kuaför olduğum için saçsız bayanların kendini çıplak hissettiğini çok iyi biliyorum. Kim talep ederse yolladım ve yollamaya da devam edeceğim.
Sakarya
'da kemoterapi tedavisi gördüğü için saçları dökülen genç bir kız kırmızı peruk istedi. Özel peruk yapıp kırmızıya boyayarak kendisine gönderdim. İki kadın müşterimden biri kanser oldu. Kemoterapi tedavisi görmeye başladığında peruk yapıp verdim. Aradan bir süre geçtikten sonra arkadaşı elinde bir paketle geldi. O bayanın vefat ettiğini ama ölmeden önce "Ölürsem bu peruğu yıka ve o kuaföre götür. İhtiyacı olan birine versin" dediğini söyledi. Bu beni çok duygulandırdı. O zaman bir kez daha anladım ki insanların hayatlarına dokunabiliyorum.
Yaklaşık 2 ay önce babamı koronavirüsten kaybettim. Pandemi
döneminde de benden peruk isteyenler oldu. Onları da yapıp yolladım. İnsanların hayatlarına dokunmak ve onları az da olsa mutlu etmek benim hoşuma gidiyor.
ARKADAŞLARINA KAVUŞTURDU
HÜSEYIN Alkan başına kaynar su döküldüğü için saçı çıkmayan Samsun'un Terme
ilçesindeki küçük Zeynep ile ilgili anısını anlattı: "Zeynep annesine arkadaşlarının kendisi ile dalga geçtiğini söylemiş. Gittim Zeynep ile tanıştım. Özel silikonla yapıştırılan peruk yaptım. Ellerimle taktım. Çok sevindi boynuma sarıldı. İki çocuk babası olduğum için paradan daha önemli şeyler olduğunu bir kez daha anladım. Zeynep okulda arkadaş edinmeye başlamış, bu güzel haberdi."