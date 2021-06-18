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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Yeni ’de sona doğru

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Yeni Dereli’de sona doğru

Geçen yıl sel felaketinde büyük zarar gören ilçesi yeniden inşa edildi. İlk konutlar ağustosta teslim edilecek

'da geçen yıl 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde en çok zararı gören ilçesinde büyük bir alanı kapsayan yıkım kararı alınmış ve "Yeni Dereli Projesi" hayata geçirilmişti. Bu proje kapsamında ilçe merkezinde 71 konut ve 82 işyerinden oluşan yapı tamamlanma aşamasına gelirken projede ayrıca kamu binaları, regülasyon ve gezinti alanları da bulunuyor. Öte yandan ilçenin 'nde inşa edilen 142 konut da tamamlanarak hak sahiplerine önümüzdeki günlerde teslim edilecek. SABAH'a konuşan Dereli Kaymakamı Murat Atıcı "Birkaç ay içinde selde zarar gören vatandaşlarımıza yeni işyerlerini ve konutlarını teslim edeceğiz. Ortaya çok güzel bir Dereli çıktı.

Dereli yeni hali ile bölgemizin en güzel ilçelerinden biri olacak. Projeyi tamamlayarak ağustosta teslim etmek için yoğun çalışıyoruz" dedi. Dereli sakinlerinden (75) "Felaketin hemen ardından devletimizi yanımızda gördük. Devletimiz kısa sürede felaketin izlerini sildi. Yeni bir ilçe ortaya çıktı. Allah razı olsun" derken, (48) "Selin yaşandığı gecenin sabahı bakanlarımız bizden önce geldiler ve yaralarımızı sarmaya başladılar. Dereli'miz yeniden modern olarak inşa edildi" diye konuştu. (35) ise "Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde ilçemiz için verdiği sözlerin hepsi yerine getirildi. Hızlı bir şekilde yapılan inşaatlar bize sel felaketini unutturdu. Herkesin mağduriyeti devletimiz tarafından giderildi" dedi.

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Yeni Dereli’de sona doğru
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