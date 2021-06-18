Yeşeren çöl: Karapınar

Etkili olan erozyon nedeniyle "toprağın bittiği yer" olarak nitelendirilen ve yıllar önce taşınması dahi gündeme gelen Konya
'nın Karapınar
ilçesi, mücadelenin sonuç vermesiyle çölleşmeden kurtarıldı. Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Cihan Uzun
, "Dünyada insan eliyle doğaya, erozyon ve kum fırtınalarına karşı yapılan ilk örnek mücadele, Karapınar örneğidir. Geçmişte erozyon nedeniyle çölleşen alanlar, tamamen kum tepesi halindeydi. Şu anda o arazide 'örnek tepe'nin yanı sıra, yürütülen çalışmalar sayesinde ağaçlarla kaplı orman ve mera alanı var. Bugün, doğaya karşı kazanılan bu mücadeleyi görmek için çeşitli ülkelerden yılda 1500 araştırmacı bölgeye geliyor" dedi.