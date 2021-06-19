2 yıldır bu anı bekliyordu! Sevinçten göbek attı...

Bu benim için çok önemliydi. Gören insanlar şaşırdı açıkçası. Bir gelin nasıl davulla gidiyorsa, boşandığında da davul çalınabilir" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır davulculuk yaptığını söyleyen Özkan Buz (55) ise ilk kez boşanan birisi için davul zurna çaldığını söyledi.