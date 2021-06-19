5 günde 3 araç çaldı

Kocaeli Darıca ilçesinde geçtiğimiz hafta 2, İstanbul Pendik İlçesinde ise 1 otomobilin çalınması ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucu olay gerçekleştiren kişinin C.K olduğunu tespit etti. Zanlının Gebze İlçesinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan C.K sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.