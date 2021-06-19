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Giriş Tarihi: 19.6.2021 11:50

5 günde 3 araç çaldı

ABBAS ÇAKAR
5 günde 3 araç çaldı

ve İstanbul illerinde 5 günde 3 oto hırsızlığı olayı gerçekleştirdiği tespit edilen C.K, Gebze İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Darıca ilçesinde geçtiğimiz hafta 2, İstanbul Pendik İlçesinde ise 1 otomobilin çalınması ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, yapmış olduğu araştırmalar sonucu olay gerçekleştiren kişinin C.K olduğunu tespit etti. Zanlının Gebze İlçesinde bulunduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçen Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan C.K sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

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5 günde 3 araç çaldı
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