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Giriş Tarihi: 19.6.2021 09:53

57 azılı suçlu yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
57 azılı suçlu yakalandı

genelinde cinayetten gaspa, hırsızlıktan cinsel tacize işlediği bir çok suç nedeniyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 57 kişi yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanan hükümlüler adli makamlara teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kaydı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Başlatılan çakışmada içlerinde, kasten öldürme suçundan 22 yıl hapis cezasına çarptırılmış ., kasten öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hüküm giyen Reis A., yine kasten öldürme suçundan 10 yıl hükümlü olan Ahmet Ö., çocuğu kastan öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Barış A., kasten öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Kamuran E., hırsızlık suçundan 9 yıl 8 ay hüküm giyen ., yine hırsızık suçundan 9 yıl 9 ay hüküm giyen . Ve benzer suçlardan hapis cezası olan toplam 57 şahıs yapılan operasyon neticesinde yakalandı.

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57 azılı suçlu yakalandı
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