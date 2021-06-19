Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:53

'da komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

DHA
Adana'da komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

'da site içerisindeki komşular arasında çıkan tartışmada 1 kadın, pompalı tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

'daki olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat D. ile komşuları Durdu Ö. ve dini nikahlı eşi Sami H. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rıfat D., 100 metre ilerdeki evine giderek pompalı tüfeğini alıp komşularının evini bastı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Rıfat D.'nin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Sami H., ve Durdu Ö. yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmanda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. Sağlık ekipleri Durdu Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Yaralı Sami H. ise ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Olay sonrası kaçan Rıfat D.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayette kullanılan pompalı tüfek ise Rıfat D.'nin babası Nuri D.'nin evinde ele geçirildi. Polis, suç aletini el koyarken baba Nuri D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada komşusunu pompalı tüfekle vurarak öldüren Rıfat D.'nin sosyal medya hesabında elinde 2 adet bıçakla paylaştığı fotoğraf ise dikkat çekti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da komşular arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA