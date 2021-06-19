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Giriş Tarihi: 20.6.2021 02:56

'da korkunç kaza! İşçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı: Yaralılar var

İHA
Adıyaman'da korkunç kaza! İşçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı: Yaralılar var

'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak önce refüjdeki elektrik direğine çarptı ardından yolun karşı tarafına geçti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

'da faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan idaresindeki 02 S 0062 plakalı Mercedes marka otobüs, Fatih mahallesi 2. Çevre Yolu Hazreti Ali Cami yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. İşçilerin içerisinde bulunduğu otobüs, refüjdeki elektrik direğiyle ağaçları parçalayarak yolun karşı tarafına geçti.

80 METRE İLERLEDİKTEN SONRA DURABİLDİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza yerinde kontrolden çıkan otobüs, yaklaşık 80 metre ilerledikten sonra durabildi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü Ali Rıza Aslan ile otobüste bulunan yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüsün parçalayarak etrafa savurduğu ağaç parçaları ile elektrik direği Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrasında yoldan kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ ekipleri tarafından da yolun aydınlatılması için çalışma gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu çalışmalar sonrasında kazaya karışan otobüs yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Adıyaman'da korkunç kaza! İşçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı: Yaralılar var
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