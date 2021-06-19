Alanya'da uçuruma yuvarlanan kazanın detayları ortaya çıktı.

Alanya'da 50 metrelik sarp kayalık olan uçuruma yuvarlanması sonucu araçtan fırlayarak olay yerinde yaşamını kaybeden 44 yaşındaki Osman Kozak'ın emniyet kemeri takmadığı ortaya çıktı.



Ölen Osman Kozak'ın cesedi araçın altından çıkartıldığı belirtildi.

Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Alanya'nın Dim Alacami Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Osman Kozak (44) idaresindeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sürücü Kozak'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, araçta bulunan Mustafa E. (52) ise kazayı yaralı olarak atlattı. Yaralı Mustafa E. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Mustafa E.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cesedi Antalya Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.