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Giriş Tarihi: 19.6.2021

’dan turiste yeşil ışık

İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan , Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarından iki doz olan kişilerin 25 Haziran itibarıyla Almanya'ya turistik seyahatte bulunabileceğini bildirdi. Bu karar Türkiye'de yaşayan ve BioNTech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor. Buna göre, yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.
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Almanya’dan turiste yeşil ışık
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