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Giriş Tarihi: 19.6.2021 12:19 Son Güncelleme: 19.6.2021 12:25

'da köprü çökme noktasına geldi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Avcılar'da köprü çökme noktasına geldi

'da D-100 Karayolu mevkiinde bir üst geçitten kopan demir parçalar ve kablolar trafikte seyir halinde bulunan bir İETT otobüsünün üzerine düştü. Korkutan olayda can kaybı ve yaralı bulunmazken, kaza sebebiyle trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

ilçesine bağlı Cihangir Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde bulunan bir üst geçitten kopan demir parçaları trafikte seyir halinde bulunan bir otobüsün üzerine düştü. İddiaya göre bir otobüs yolcu almak üzere durağa yanaştığı sırada üst geçitten demir parçalar ve kablolar düştü. Kaza sebebiyle büyük panik yaşayan şoför ve yolcular hızla aracı boşaltırken inerken, yaşanan kaza sebebiyle de yol trafiğe kapandı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kablolara müdahale edememesi üzerine yardım için Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çağrıldı. İBB'ye bağlı görevliler otobüsün üzerine düşen kablo ve çelik panelleri kaldırmak için çalışmalara başladı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik normale döndü.

ARKAMDAN BİRİSİ VURDU SANDIM

Yaşananları anlatan otobüs şoförü Osman Koçyiğit "Yanaştım, yolcumu indirdim. Arkamdan birisi vurdu sandım. Araç inip ne oldu diye bir bakayım dedim, kablolar ve demirler yerlerde. Vatandaşın da kafasına gelebilirdi, ucuz atlattık" dedi.

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Avcılar'da köprü çökme noktasına geldi
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