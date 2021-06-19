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Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi
Giriş Tarihi: 19.6.2021 22:55 Son Güncelleme: 19.6.2021 22:57

'da AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi

AA
Aydın'da AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi

'de aşılama tüm hızıyla sürüyor. 'ın ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kurulan aşı istasyonunda randevusuz Kovid-19 aşısı uygulamasına vatandaşlarca yoğun ilgi gösterildi.

AVM'deki aşı istasyonunda, vatandaşlar, kayıt işlemini tamamladıktan sonra randevusuz aşılarını yaptırdı. İstasyonu ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, gazetecilere, il genelinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Açıkgöz, 17 ilçede sağlık ekiplerinin en ücra yerlere kadar gidip aşılama çalışması yaptığını, aşılamanın hızını daha artırmak için insan hareketliliğinin fazla olduğu noktalara aşı istasyonu kurduklarını anımsattı.

Bu kapsamda özellikle cumartesi günleri çok yoğun olan AVM'de bir aşı istasyonu kurulduğunu belirten Açıkgöz, şöyle devam etti:

"Gerek sağlık çalışanlarımız gerekse de vatandaşlarımız açısından uygun şartların oluşturulduğu konforlu ortamlarda aşılama hızını artırma için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu şartların uygun olduğun bütün alanlarda aşılama yapacağız. ekiplerimiz özellikle aşıların tedarik edilmesi noktasında lojistik çalışmalarını dinamik şekilde takip ediyor. Aşı güvenliği konusunda en ufak tereddüt oluşturmayacak şekilde çalışıyoruz. Süreç çok dinamik şekilde yürütülüyor. İhtiyaca göre aşılar güvenli bir şekilde istasyona ulaştırılıyor."

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Açıkgöz, il genelinde birinci dozda 752 bin sayısına ulaştıklarını, ve ilçesindeki AVM'lerde de benzer uygulamayı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi. AVM'deki aşılama uygulamasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

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Aydın'da AVM'de randevusuz aşı uygulamasına vatandaşlar ilgi gösterdi
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